Roma – Atletica paralimpica, Calcagni riscrive il record del mondo sui 400 a Parigi

Primato italiano sulla distanza per Dieng e Bagaini

Giornata conclusiva all’insegna dei record al WPA Grand Prix di Parigi – Handisport Paris 2025 per i quattrocentisti impegnati sulla pista dello Stadio Charléty.

Carlo Fabio Marcello Calcagni (Paralimpico Difesa) riscrive il primato del mondo della categoria T72 con il tempo di 59.43, con cui abbassa di quasi 3” il miglior crono precedente, che già portava il suo nome.







Record nazionale invece per Riccardo Bagaini (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82), che conclude i 400 T47 in 49.34, e per Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa – Anthropos) che taglia il traguardo dei 400 T20 in 47.87.