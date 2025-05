Roma – Atletica paralimpica, a Roma il primo raduno del quadriennio della Nazionale Assoluta

Gli Azzurri saranno impegnati il 17 e 18 maggio al Tre Fontane







Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio, il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma ospiterà il primo raduno della Nazionale Assoluta di Para atletica del quadriennio 2025-2028.

L’evento coinvolgerà gli atleti di interesse nazionale, i tecnici federali e quelli personali, al fine di fare del confronto costante un punto di forza in continuità con quanto già avviato nel mandato precedente, come sottolinea il Direttore Tecnico della Nazionale Orazio Scarpa: “Confrontarsi in maniera continuativa è fondamentale per il raggiungimento dei risultati, come già dimostrato negli scorsi anni. Per questa ragione abbiamo già avuto un primo incontro con tutti i tecnici per la condivisione degli obiettivi della stagione e per permettere a ciascuno di esprimere il proprio pensiero. Sono riuscito ad organizzare una nuova struttura tecnica di alto profilo, con tecnici di grandissima esperienza, per proseguire sulla scia dei buoni risultati raggiunti fino a qui. – E aggiunge – A tale proposito, con grande stima desidero esprimere il mio apprezzamento e riconoscenza allo staff di referenti del mandato precedente, così come al Presidente e al Segretario Generale. I prestigiosi risultati internazionali conseguiti sono stati il frutto di un grande lavoro di squadra.”