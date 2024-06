Roma -È un’Italia da record quella che saluta i campionati europei di atletica e che si prende anche la passerella presidenziale.

A ogni trionfo della serata, infatti, arrivano i complimenti del capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche ieri sera all’Olimpico, seppur in forma privata. Quattro le medaglie azzurre della serata conclusiva degli europei di Roma, per un totale di 24, di cui 11 ori. E l’ultimo non poteva che essere quello della 4×100 maschile, già laureatosi campione olimpico a Tokyo 2021, e argento mondiale a Eugene. Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu consegnano il primo posto agli azzurri con una staffetta per tre quarti uguale a quella dell’ultima olimpiade, fatto salvo per Melluzzo al posto di Desalu nella prima frazione. E se gli esperimenti del professor di Mulo contano qualcosa, allora questa formazione potrebbe essere anche quella di Parigi per cercare di confermarsi campioni olimpici.







Staffetta da favola, e l’Italia della 4×100 si prende anche l’ultimo oro degli Europei di atletica 2024, medaglia numero 24 di un’edizione che resterà nella storia per la Nazionale azzurra. Con 37.82 i quattro moschettieri italiani hanno bruciato Olanda (38.46) e Germania (38.52), sul podio ma a una distanza siderale dalla staffetta tricolore.

Per la prima volta gli azzurri festeggiano il primo posto nel medagliere, (fino ad oggi il miglior risultato era il quarto posto). Primi nella classifica a punti quando il miglior piazzamento era il terzo di due anni fa.

Dicevamo della staffetta 4×100 metri che ha chiuso il medagliere italiano. La formazione azzurra vede Melluzzo ai blocchi, il campione olimpico e fresco europeo Jacobs in seconda frazione, poi Patta – che a Tokyo era in partenza – terzo e Filippo Tortu – con nel motore tanta rabbia in più per il recente argento nei 200 – ultimo staffettista. L’Italia era favorita ma quando la gara si sviluppa si capisce che non c’è storia. L’Olimpico trattiene il fiato quando Melluzzo esce dai blocchi, efficace e impeccabile, chiude la prima frazione in 10″45; quando passa il testimone a Marcell Jacobs si scatena un lampo sulla pista: il re di Tokyo cancella gli avversari e vola la seconda frazione in 8″98, scavando un solco incolmabile per tutti gli altri.

Alla seconda curva lo aspetta Patta, che disegna la terza traiettoria in 9″34 e consente a Tortu di partire con discreto margine. Ma ben lontano dall’idea di “gestire” il vantaggio, appena Filippo prende il testimone scarica in pista tutta la delusione digerita a forza nella finale dei 200: brucia la pista e marca il 9″05 dell’ultima frazione. Taglia il traguardo con una rabbia che la dice lunga sulla volontà di prendersi la rivincita, e la dice lunga sulla fame di questa Italia della velocità. La seconda staffetta è a quasi un secondo, l’Italia è sul trono d’Europa e l’Olimpico chiude in festa una settimana che resterà nella storia dell’atletica azzurra.

LE MEDAGLIE D’ORO DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2024 A ROMA: 11

Antonella Palmisano, 20km marcia donne

Nadia Battocletti, 5.000m donne

Leonardo Fabbri, getto del peso

Lorenzo Ndele Simonelli, 110m ostacoli uomini

Marcell Jacobs, 100m uomini

Yemaneberhan Crippa, mezza maratona uomini

ITALIA, mezza maratona uomini (Yemaneberhan Crippa, Pietro Riva, Pasquale Selvarolo, Eyob Faniel, Yohane Chiappinelli, Daniele Meucci)

Sara Fantini, lancio del martello donne

Nadia Battocletti, 10.000m donne

Gianmarco Tamberi, salto in alto uomini

ITALIA, staffetta 4×100 uomini (Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu)

LE MEDAGLIE D’ARGENTO DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2024 A ROMA: 9

Valentina Trapletti, 20km marcia donne

ITALIA, staffetta 4x400m mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

Mattia Furlani, salto in lungo uomini

Chituru Ali, 100m uomini

Pietro Riva, mezza maratona uomini

Filippo Tortu, 200m uomini

Alessandro Sibilio, 400m ostacoli uomini

ITALIA, staffetta 4×400 uomini (Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti)

Larissa Iapichino, salto in lungo donne

LE MEDAGLIE DI BRONZO DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2024 A ROMA: 4

Francesco Fortunato, 20km marcia uomini

Catalin Tecuceanu, 800m uomini

Zaynab Dosso, 100m donne

Pietro Arese, 1500m uomini