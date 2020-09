Jesolo – Al Calcio Veneto For Disable il primo scudetto storico del Calcio a 7

La tre giorni di gare FISPES a Jesolo sarà ricordata per un evento storico per la giovane disciplina del Calcio a 7 riservata ad atleti con cerebrolesione. Il battesimo del primo Campionato Sperimentale della disciplina ha incoronato il Calcio Veneto For Disable come campione d’Italia 2020.

Alla manifestazione, svoltasi al Palazzetto del Villaggio al Mare Marzotto, hanno partecipato oltre ai vincitori dello scudetto, anche i club del Torino FD e della Polisportiva Contesse.

Al fischio d’inizio di questa nuova avventura, il primo turno di partite del girone di andata termina in un sostanziale equilibrio a pari punti per ciascuna squadra, con una vittoria per tutte in archivio.

Nel girone di ritorno il match clou si rivela essere quello tra il Calcio Veneto FD e la formazione messinese che permette ai veneti, con una grande prova di gruppo, di salire al comando della classifica con 6 punti, chiudendo con 5-1. La sicurezza del titolo arriva poi con il 3-1 al Torino FD, nonostante i piemontesi siano riusciti a mettere in campo una buona reazione.

Lo scontro diretto per il secondo posto tra Polisportiva Contesse e Torino FD è al cardiopalma. Se il club torinese riesce ad andare in vantaggio con 2-0, negli ultimi 10 minuti il risultato viene capovolto con un 3-2 a favore dei messinesi grazie ai due gol di Cristian Matei e Umberto Marin.

Il capocannoniere del Campionato è Simon Xanina (Calcio Veneto FD), talento appena scoperto del Calcio a 7, con 7 gol. Il premio per il miglior portiere del torneo è andato al veterano DanieleBeccegato (Calcio Veneto FD), mentre Niccolò Guicciardi (Torino FD è risultato il miglior giocatore.

Nel corso delle premiazioni il Presidente FISPES Sandrino Porru ha dichiarato: “Ringrazio tutti i ragazzi del Calcio a 7 per la forza che, con umiltà, hanno mostrato nel credere di poter vivere giornate come queste. Fare un Campionato sembrava un miraggio ed invece abbiamo raggiunto quest’importante traguardo grazie al grande lavoro e caparbietà di tutte le società coinvolte, oltre all’instancabile impegno del CT azzurro Simone Pajaro”.

Risultati

Calcio Veneto FD – Torino FD 4-1

Polisportiva Contesse – Calcio Veneto FD 2-1

Torino FD – Polisportiva Contesse 1-0

Calcio Veneto FD – Polisportiva Contesse 5-1

Torino FD- Calcio Veneto FD 1-3

Polisportiva Contesse – Torino FD 3-2

Classifica finale

Calcio Veneto FD 9 punti

Polisportiva Contesse 6 punti

Torino FD 3 punti

Le manifestazioni FISPES, a porte chiuse, sono rese possibili grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune di Jesolo, e a quello dei partner FCA Autonomy, Cattolica Assicurazioni, Pmg Italia, Human Tecar, Villaggio al mare Marzotto, Noleggiabile Olmedo, Karhu, Inail, Superabile Inail e Oso-Ogni sport oltre della Fondazione Vodafone Italia.