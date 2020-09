Ercolano – Voto avvelenato, Bonajuto denuncia: “Falso profilo Facebook che offre denaro a nome mio: non è vero”!

Ecco cosa scrive il sindaco usce Ciro Buonajuto su Facebook:

È una campagna elettorale strana, iniziata in piena estate, senza la possibilità di fare grandi eventi pubblici e in un clima di costante apprensione per l’emergenza sanitaria tuttora in corso. Riconosco a tutti gli altri candidati sindaco di aver finora affrontato questa campagna elettorale con lealtà e correttezza e non era scontato.

Ci sono e ci saranno sempre i leoni da tastiera che scrivono, parlano, accusano e spiegano, ma da un po’ litigano da soli perché non ho neanche il tempo di stare a sentire cosa dicono. Spesso si tratta semplicemente di persone con problemi e quasi mi fa piacere sapere che parlando, scrivendo e spiegando trovino un po’ di sollievo e qualcuno che li stia a sentire.

Quello che è successo oggi, però, è un po’ diverso. Far circolare messaggi e commenti con la mia faccia che offre soldi è una cosa che non mi era mai capitata. Quando mi ha telefonato la prima persona per chiedermi se l’offerta era vera, l’ho presa a ridere. Pensavo che fosse uno scherzo. Alla seconda telefonata, sono andato in allarme ma non capivo. E nel giro di neanche cinque minuti mi sono arrivati decine di messaggi e telefonate che mi chiedevano se davvero stavo offrendo soldi. A uno di questi ho chiesto di inviarmi lo screenshot della presunta offerta ed ho immediatamente denunciato tutto ai Carabinieri e alla piattaforma Facebook.

Ammetto che fino ad ora, tra le mille cose da fare in Comune e gli incontri elettorali, sono stato un po’ leggero nei confronti di tutto ciò che circola sui social. Proprio ieri ho scoperto che c’è in giro un profilo Fb che mi accusa di fare parte di un gruppo di malvagi satanisti ed oggi ho denunciato anche questo: prendere le cose alla leggera è una cosa, correre il rischio di trovarsi davanti a un folle che mette in pericolo me e la mia famiglia ne è un’altra.

Vado avanti e provo ad affrontare con serenità quest’ultima settimana di campagna elettorale. Vi chiedo la cortesia di stare sempre attenti a capire bene da dove provengono le cose che vedete pubblicate qui ed eventualmente segnalarmi post o commenti che vi sembrano pericolosi. Sono certo che i Carabinieri faranno un buon lavoro per individuare chi in questi giorni si sta divertendo su Facebook utilizzando il mio nome.

Vi terrò aggiornati.