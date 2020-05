Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Profilo Donna 34 anni

Gentilissima lettrice dalla sua scrittura si nota penetrazione psicologica, acutezza, di finezza di giudizio, non di rado sta sulla difensiva. È una persona attenta nello scrutare gli altri, senza a sua volta scoprirsi. Si può osservare stress e difficoltà di affermazione. Riserbo in campo affettivo come in campo pratico, ha timore di lasciarsi andare, diffidenza; non di rado attua un eccessivo calcolo del rischio, infatti ha difficoltà a delegare. Molto spontanea, la sua scrittura ha una traiettoria ondulata, l’interpretazione è di spirito duttile e adattabile ma anche di diplomazia, sa destreggiarsi con abilità evitando le prese di posizione troppo nette, variando le strategie a seconda del risultato da ottenere e adattandosi agli interlocutori. Pretende molto da se stessa, è in forcing per non lasciarsi andare. Si osserva un certo affaticamento e segno d’ansia, ma nel complesso possiede una buona canalizzazione delle forze.

Questo alternarsi spontaneo di forza e recupero è indice di buone risorse vitali, di capacità di recupero energetico. Ama possedere, ma è portata a condividere. Ha lo spirito giusto per progredire. Le finali appaiono lanciate e assottigliate fino ad assumere l’aspetto di una punta sottile, è un gesto liberatorio dell’aggressività. Il rischio è che lo scarico diventi intempestivo e ingiustificato. Si dà alla scrittura acuminata l’interpretazione di impazienza, reattività, scarsa tolleranza, contestazione, polemica, spirito critico, aggressività di tipo mentale, ma anche finezza e agilità mentale, curiosità psicologica. La scrivente possiede una buona coesione nelle idee, spirito logico, facilità di associazione del pensiero, qualità che danno una base solida all’opera da compiere. È in grado di giocare sia con l’analisi che con la sintesi, con la logica o l’intuizione, l’estemporaneità o la riflessione a seconda delle circostanze. Si nota una certa influenzabilità, positiva o negativa rispetto al passato. Preferisce partire da basi conosciute e sicure, anche se, come detto precedentemente, sa adattarsi alle molteplici situazioni che le si presentano.

In definitiva: la scrivente, solida, riceve, elabora, critica, trasforma e si arricchisce degli apporti provenienti dell’esterno, si presenta così com’è, non ha bisogno di artifizi.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4.

Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo.

La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla.

Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi gratuita della vostra scrittura non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle a latorre@octava.it

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.