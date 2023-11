È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 222 (duecentoventidue) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui n. 172 (centosettantadue) nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione e n. 50 (cinquanta) nell’Area Istruttori, e precisamente:

A) quanto alle 172 (centosettantadue) unità da inquadrare nell’Area Funzionari ed elevata qualificazione, secondo la seguente ripartizione:

A.1 n. 50 unità con il profilo di funzionario tecnico (Codice TEC/D)







A.2 n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D)

A.3 n. 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D)

B) quanto alle 50 (cinquanta) unità da inquadrare nell’Area Istruttori, il profilo richiesto è il seguente:

B.1 n. 50 unità con il profilo di agente di polizia municipale (Codice POL/C)

Area geografica:

Nazionale

Valutazione: Per esami

Data apertura candidature: 27 Nov 2023 16:00

Data chiusura invio candidature: 27 Dic 2023 23:59

Numero di posti: 222

Ente di riferimento: Comune di Napoli

Link al sito della PA: http://riqualificazione.formez.it/

