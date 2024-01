Il colosso Ferrero apre le porte a nuove figure di operai e tecnici da impiegare nella sua struttura.

Infatti, la nota azienda alimentare – tra le più quotate al mondo – ha riaperto le selezioni per assumere lavoratori e lavoratrici da inserire nello staff dei propri stabilimenti italiani.

Tra le sedi presso le quali impiegare le figure richieste, c’è anche quella situata in Campania: S. Angelo dei Lombardi (AV) ed a Napoli.







Oltre a quella nell’avellinese, il gruppo Ferrero cerca figure anche per le sedi di Pozzuolo Martesana (MI) e Alba (CN).

Tra le opportunità ve ne sono alcune rivolte anche a chi non ha precedente esperienza specifica di lavoro nel settore alimentare.

Le figure richieste si occuperanno di produrre, assemblare, montare e confezionare i prodotti alimentari prodotti dall’azienda, lavorando con i colleghi sulle linee di produzione.

Gli stipendi medi mensili per operaio/a presso Ferrero in Italia si aggirano intorni a €1.442, ovvero 35% al di sopra della media nazionale, come rilevato sui vari siti web.

Lavorare in Ferrero significa far parte di una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e per la più grande azienda alimentare italiana.

Per candidarsi è necessario cliccare a questo link (sito ufficiale di Ferrero Italia), cercare le posizioni di riferimento ed inserire i propri dati.

Ferrero è un’azienda familiare con una vision veramente progressista e globale e marchi iconici come Nutella®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, Raffaello®, Kinder Bueno® e Kinder Sorpresa®.

Il Gruppo Ferrero è presente in 55 paesi, i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 paesi ed è amato da generazioni in tutto il mondo.