Napoli – La Regione Campania ha emanato la delibera n. 358/2020 per il riavvio delle procedure concorsuali per 641 assunzioni nei Centri Impiego. I bandi di concorso erano stati sospesi in ottemperanza alle disposizioni anti contagio adottate dal Governo italiano in risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19. Ora i concorsi ripartono con l’espletamento diretto delle prove scritte. La preselezione, inizialmente prevista da ciascun bando, è stata infatti eliminata.

Sono stati pubblicati, infatti, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) n. 73 del 05/12/2019, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale ‘Concorsi ed esami’, n.98 del 13-12-2019, due bandi di concorso per il reclutamento di 641 risorse di personale che potranno lavorare nei Centri per l’Impiego campani. Nello specifico si tratta di un bando per 225 Funzionari-categoria D, posizione economica D1, e di un bando per 416 Istruttori-categoria C, posizione economica C1.

Per coloro che supereranno le selezioni pubbliche sono previste assunzioni a tempo indeterminato nei CpI. I concorsi per i posti di lavoro in Campania rientrano nell’ambito del Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania. L’iniziativa regionale prevede l’inserimento di 10mila figure mediante corsi-concorsi. I primi bandi sono già usciti negli scorsi mesi per l’assunzione di 2.175 lavoratori.

I 641 posti di lavoro messi a concorso dai bandi Regione Campania per lavorare nei Centri Impiego sono rivolti ai seguenti profili professionali:

n. 145 Funzionari policy regionali;

n. 25 Funzionari Sistemi informativi e tecnologie;

n. 5 Funzionari comunicazione ed informazione;

n. 316 Istruttori policy regionali;

n. 100 Istruttori Sistemi informativi e tecnologie.

Il concorso Regione Campania per 225 posti di categoria D prevede una riserva di n. 45 posti per il personale della Giunta regionale della Campania. Dei 416 posti di categoria C previsti dal secondo bando, invece, 83 sono riservati al personale della Giunta regionale della Campania.