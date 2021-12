Roma – Offerte di lavoro. Al via la selezione dei 1000 esperti PNRR per i territori.

Il portale inPA informa che le Regioni e le Province autonome ricercano Professionisti ed Esperti a cui conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’ambito dei progetti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR.

Sul portale inPA sono pubblici gli Avvisi per la ricerca di:

Agronomi

Architetti

Avvocati esperti in diritto ambientale

Biologi

Chimici o Fisici

Esperti amministrativi

Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi

Esperti digitali

Esperti gestionali

Esperti Giuridici

Esperti in Ambiente

Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei

Esperti in edilizia

Esperti in Rinnovabili

Esperti tecnici in appalti

Geologi

Geometri

Esperti Informatici

Ingegneri

Ingegneri ambientali

Ingegneri chimici

Ingegneri civili

Ingegneri dei trasporti

Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici

Ingegneri energetici

Ingegneri gestionali

Ingegneri idraulici

Ingegneri informatici

Esperti Statistici

Periti Chimici

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’Avviso/gli Avvisi di interesse, a compilare tutte le informazioni del proprio Curriculum e a candidarsi tramite il pulsante “Verifica e Invio” per completare l’adesione alla selezione, entro il 6 dicembre – ore 14:00.