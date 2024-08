Vico Equense – Un percorso ciclopedonale che permetterà di godere dei panorami mozzafiato di Vico Equense, collegandolo ai centri urbani di Castellammare di Stabia e di Pompei. E’ il “Percorso degli Olimpionici”, un progetto che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal valore di cinque milioni di euro e che valorizzerà i servizi turistici della Città di Vico Equense.

Sono in corso i lavori di ultimazione della fase di progettazione esecutiva, grazie al finanziamento del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo). Un’opera meravigliosa e paesaggisticamente tra le più belle mai realizzate. Entro fine anno sarà indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori che dovrebbero terminare entro il 2025.







L’opera, una volta realizzata, metterà a sistema le numerose attività turistiche che insistono lungo il tracciato. Luoghi che, specie nella stagione estiva, attirano un enorme flusso di turisti provenienti da tutto il mondo. Un sistema che permetterà di far interagire tra di loro forti attrattori turistici, quali il Parco Archeologico di Pompei, il Santuario della Madonna di Pompei, la Città di Castellammare di Stabia con il Centro Storico e le Terme, la Città turistica di Vico Equense attraverso lo straordinario lungomare. Inoltre, il tracciato sarà utile per favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all’uso dei veicoli a motore, sviluppando così un’attenzione sempre crescente a forme di mobilità alternativa, rispettose dell’ambiente e che non producano inquinamento.

“Si chiama percorso degli olimpionici perché utilizzati frequentemente da atleti professionisti per allenarsi nelle loro discipline specifiche, fra tutti i fratelli Abbagnale, indimenticabili campioni di canottaggio, e la medaglia d’oro ai mondiali di Rio Alfredo Norvello. Atleti che spesso sono stati costretti ad allenarsi in condizioni pessime”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello. “Questo progetto – ha continuato il primo cittadino – sono una risposta in tal senso. Permetteranno inoltre di poter apprezzare, attraverso le soluzioni prospettate, l’insieme delle eccellenze paesaggistiche, culturale e ambientali che abbiamo a nostra disposizione, portandole all’attenzione di grandi flussi turistici che ogni anno, specialmente d’estate, affollano la nostra Città”.