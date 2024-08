Salerno – Non solo il Borgo Medioevale, ma l’intero paese sarà animato dai personaggi delle favole, dei cartoni e dei desideri di piccini e adulti. Sabato 10 agosto il Borgo dei Normanni di Colliano (SA) e tutto il paese ospiteranno la magica avventura del «Borgo delle Favole», la manifestazione estiva per eccellenza di «Ma dove vivono i cartoni?», ceo Aurora Manuele.

Ad arricchire l’esperienza immersiva, già collaudata e seguita da tanti visitatori ogni anno, c’è la sinergia tra l’associazione e Rete Destinazione Sud di Confindustria oltre che Giroauto, presidente Michelangelo Lurgi e con Gerardo Strollo, Sindaco di Colliano. Un patto turistico che intende rilanciare le attrattive del luogo e le attività artistiche, come quelle di «Ma dove vivono i cartoni?», esperienze immersive, itineranti e incentrate sulla family experience.







Quest’anno sarà Shrek ad accogliere i personaggi fantastici e con loro tutti gli ospiti, varcato il portone del borgo, potranno entrare nel mondo delle favole. Ci saranno sfide, avventure, spettacoli itineranti lungo il borgo e nel territorio. Ogni sera, inoltre, un fantastico musical sarà di scena sul palco davanti a Palazzo Borriello. Non mancheranno i personaggi classici come Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio, Alladin, Alice, le principesse, Mirabel, Capitan Uncino, il re e la regina di Cuori e si potrà sognare e ballare insieme ai personaggi di Madrigal.

Per non parlare dell’attrezzatissimo mercato medievale, con spade e scudi per i piccoli cavalieri, le rievocazioni storiche con duelli ogni ora e atmosfere misteriose e medievali.

Ogni bambino avrà, incluso nel ticket, una corona così da diventare un vero e proprio Re nel mondo delle fiabe.

L’avventura al Borgo delle Favole sarà totale perché i visitatori avranno la possibilità di assistere allo spettacolo e la sera rimanere per apericena o cene con prodotti enogastronomici tipici ed eccellenti.

Si potrà scegliere anche di restare a dormire qualche notte perché il borgo è un albergo diffuso. Esistono infatti diversi pacchetti (da consultare sul sito WWW.MADOVEVIVONOICARTONI.IT) per ogni diversa esigenza.

I luoghi da visitare, per chi decidesse di trattenersi qualche giorno nell’albergo diffuso, al fresco e liberi dall’afa e il caos cittadino, sono tanti: la chiesa rupestre della Madonna del Fiume; la “Grotta Profunnata” nell’Oasi Valle della Caccia; la Cascata Acquabianca;

il Ponte Tibetano di Laviano molto altro.

L’appuntamento allora è per sabato 10 agosto alle 17 per il taglio del nastro. Poi, fino al 18 agosto il Borgo delle Favole sarà aperto a tutti dalle 17 alle 22. Alle 21 ogni sera un musical accanto a Palazzo Borriello.

La scelta da fare è prenotare subito, ticket o pacchetti, per non perdere le occasioni,

Prenotare sul sito: www.madovevivonoicartoni.it