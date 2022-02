Vico Equense – Buoni spesa: destinati 40mila euro. Le modalità di accesso e tutte le informazioni utili per l’erogazione dei ticket

“Buoni anche a Pasqua”. L’Amministrazione Comunale di Vico Equense, nell’ambito della programmazione delle attività sociali extra piano sociale di contrasto alla povertà, con la delibera di giunta numero 10 del 18 gennaio 2022 ha destinato la somma di € 40.000,00 riproponendo, in occasione della prossime Festività Pasquali, l’iniziativa riservata alle famiglie residenti che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale ed economico.

Il progetto prevede l’erogazione di buoni spesa dal valore nominale di € 10,00 (dieci euro) ciascuno, non suscettibile di riduzione, né potrà essere compensato con denaro contante. I ticket saranno riservati per nuclei familiari con attestazione ISEE non superiore a € 9.360,00 e che non hanno usufruito dei buoni covid distribuiti nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa e potranno essere utilizzati esclusivamente presso le seguenti tipologie commerciali: GENERI ALIMENTARI (supermercati, salumerie, panifici, pescherie, macellerie, pasticcerie, pizzerie), ABBIGLIAMENTO (vestiario per bambini ed adulti) e CALZATURE (scarpe per bambini ed adulti). Gli esercenti che hanno già aderito all’iniziativa non devono rinnovare la richiesta.

Per ottenere la liquidazione dei Ticket da parte del Comune gli esercenti dovranno presentare domanda di rimborso indirizzata al Comune di Vico Equense Servizio Politiche Sociali, corredata dei buoni raccolti. La liquidazione sarà garantita dal Comune entro 30 giorni a seguito di presentazione della citata istanza con i relativi ticket cartacei utilizzati presso il proprio esercizio commerciale.

I cittadini potranno presentare la domanda di accesso all’erogazione dei buoni spesa a partire da martedì 8 febbraio ed entro e non oltre il termine perentorio di martedì 8 marzo 2022. Per quanto riguarda le nuove adesioni dei commercianti, il termine è fissato per giovedì 31 marzo 2022. L’istanza di adesione dovrà essere inoltrata al protocollo comunale, all’indirizzo pec protocollo@pec.comunevicoequense.it, formulata sull’apposito modello reperibile, unitamente al presente avviso, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Vico Equense – Sezione Avvisi: www.comunevicoequense.it.

Per qualsiasi altro chiarimento rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune nelle ore d’ufficio ai seguenti numeri telefonici: 081. 801.93.33 – 081. 801.93.34 – 081.801.93.35.