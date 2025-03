Vico Equense – Da lunedì 10 marzo è attivo a Vico Equense un nuovo Ecosportello, situato al piano terra del Palazzo Storico Comunale. Il servizio sarà a disposizione dei cittadini ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 per fornire informazioni sulla raccolta differenziata e sulla pulizia del territorio. Inoltre, presso l’Ecosportello sarà possibile segnalare eventuali problematiche legate alla gestione dei rifiuti.

Parallelamente, l’Amministrazione Comunale ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine. Il personale dell’Ufficio Ecologia, il Corpo di Polizia Municipale e i veterinari dell’ASL sono operativi su tutto il territorio per garantire il rispetto delle norme di igiene e decoro urbano.







“Sono state già elevate diverse sanzioni, ma per avere una città più pulita e vivibile è fondamentale la collaborazione di tutti”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione ambientale promosso dalla Città di Vico Equense, con l’obiettivo di garantire una migliore qualità della vita per cittadini e visitatori. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’Ecosportello negli orari di apertura.