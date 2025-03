A 80 anni dalla sua prima rappresentazione al Teatro di San Carlo, torna “Napoli Milionaria!” di Eduardo De Filippo, in un evento speciale che darà il via alle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli.

La proiezione avrà luogo il 25 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro di San Carlo, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della famiglia De Filippo.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo e le Teche Rai, sarà possibile rivivere l’emozione della prima messa in onda televisiva, che vide protagonisti attori straordinari come Regina Bianchi, Antonio Casagrande, Angela Pagano e lo stesso Eduardo De Filippo, autore e regista dell’opera.







La proiezione si aprirà con la voce inconfondibile di Eduardo che, con il celebre “Su il sipario”, darà ufficialmente il via alle celebrazioni del 2500° compleanno di Napoli.