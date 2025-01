Torre del Greco – È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco che, come stabilito dal contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto tra le parti, per i prossimi tre anni troverà ospitalità in uno dei locali posti al piano terra di palazzo Baronale.

Ultimati i lavori di riqualificazione degli ambienti e sistemati gli ultimi arredi, la sede è pronta per accogliere turisti e cittadini alla ricerca di informazioni su Torre del Greco e più in generale desiderosi di approfondire la conoscenza con gli aspetti caratteristici della quarta città della Campania per numero di abitanti.







L’apertura, con relativo taglio del nastro, è programmata per venerdì 17 gennaio alle ore 10. Saranno presenti il sindaco Luigi Mennella, il presidente della Pro Loco cittadina Angelo Di Ruocco ed altri rappresentanti istituzionali.

Il presente vale come invito.