Torre del Greco – Continuano i disservizi dell’Ufficio Anagrafe a Torre del Greco per carenza di personale. Accade spesso, infatti, e senza preavviso, che i cittadini arrivando davanti all’Ufficio lo trovino chiuso, facendo montare così la loro protesta e dovendo, poi, sollecitare l’intervento delle Forze dell’Ordine per far sedare gli animi. Il motivo del disservizio, parrebbe, la presenza di un solo dipendente che dovrebbe coprire da solo tutti i turni di lavoro.

Una situazione segnalata più volte dalla sezione locale del partito di Giorgia Meloni, dove è stato chiesto esplicitamente di potenziare gli uffici che devono svolgere servizi al cittadino.

«Se il quadro generale non cambia subito scatterà la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Per il momento stiamo preparando una diffida per farla arrivare all’attenzione del sindaco Palomba. L’ Ufficio Anagrafe non sta funzionando come dovrebbe», è l’atto d’accusa del coordinatore del Miglio d’ Oro di Fratelli d’Italia, Salvatore Quirino.

«Questa amministrazione – attacca Luca Alini, commissario cittadino di Fratelli d’Italia – impegnata oramai a nascondere il proprio fallimento politico, dovrebbe pensare invece almeno alla ordinaria amministrazione: da troppo tempo l’Ufficio Anagrafe non funziona come dovrebbe, recando non poche difficoltà ai cittadini».

Nonostante le ripetute segnalazioni, nulla è stato dunque fatto per garantire un servizio assolutamente necessario per la popolazione. «La giunta Palomba pare zoppicare anche sull’ordinaria amministrazione – dice ancora Salvatore Quirino – considerando i numerosi disservizi registrati: più volte abbiamo evidenziato le problematiche dell’Ufficio Anagrafe e abbiamo proposto valide soluzioni, ma è facile intuire la consueta confusione di questa maggioranza in cui i consiglieri fanno le veci degli assessori e il sindaco si spoglia così di ogni sorta di responsabilità, lasciando ai cittadini solo disservizi e disagi».