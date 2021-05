Napoli – Polizia, Usip (Uil Confederale): “dopo manifestazione nazionale lanciamo campagna per sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro”

“Abbiamo partecipato qualche giorno fa, come Usip, alla manifestazione unitaria indetta dai sindacati confederali sul tema della sicurezza.

A margine di quella iniziativa, come Segreteria Provinciale di Napoli, abbiamo deciso di lanciare una campagna che partirà nelle prossime settimane, con gazebo itineranti che gireranno la città di Napoli per una raccolta firme aperta ai cittadini sulla loro percezione di insicurezza della città partenopea e per sensibilizzarli sul tema della sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, argomento non più rinviabile. Inviteremo tutti i rappresentanti politici eletti in Campania a presenziare sotto i nostri banchetti”.

È quanto fa sapere in una nota Roberto Massimo, Segretario Generale dell’Usip (Uil Confederale) di Napoli.