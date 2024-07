Torre del Greco – Patto educativo: il Comune di Torre del Greco è ente capofila del gruppo 7, che accorpa anche il vicino ente di Trecase. È quanto emerso nel corso del recente incontro svoltosi in Prefettura, durante il quale l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e rappresentata nell’occasione dall’assessore Mariateresa Sorrentino, ha sottoscritto la “prima intesa di collaborazione interistituzionale per contrastare la multifattorialità della povertà educativa”, come viene spiegato in una missiva firmata dallo stesso assessore e dalla dirigente alla pubblica istruzione Luisa Sorrentino.

In quella stessa occasione è stata concordata “una dettagliata metodologia di intervento finalizzata a creare i presupposti per la realizzazione di programmi e interventi integrati volti a contrastare i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica e del disagio formativo”, con la creazione di sette gruppi utili ad “avviare le attività programmate riferite alla creazione di alleanze territoriali e all’elaborazione di politiche educative e sociali”, a beneficio dei bambini e dei ragazzi che vengono a trovarsi nelle specifiche situazioni di disagio.







Proprio per questo, Mariateresa Sorrentino e Luisa Sorrentino hanno programmato un primo incontro, scrivendo tra gli altri a dirigenti scolastici, parrocchie, associazioni del terzo settore di Torre del Greco e Trecase e ai rappresentanti del Comune di Trecase per chiedere loro di prendere parte all’appuntamento che si terrà martedì 23 luglio, alle ore 10, nell’aula consiliare di palazzo Baronale: “Al fine – viene spiegato nella lettera di invito – di programmare un calendario di incontri e dunque di interventi da proporre al tavolo educativo”.

Per maggiori informazioni e per compilare entro giovedì 18 luglio la scheda necessaria per partecipare all’incontro, è possibile consultare la sezioni “Urp Informa” del sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it).