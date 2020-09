Torre del Greco – Interviene il sindaco, Giovanni Palomba, sulle pesanti dichiarazioni lanciate sulla stampa all’indomani della visita, a Torre del Greco, del Leader nazionale della Lega, Matteo Salvini.

“L’elemento che da sempre, in democrazia, caratterizza lo svolgimento di una dialettica politica è il confronto e il dialogo; uno strumento, questo, che consente a ciascuno di riflettere e maturare una propria scelta ideologica sulla base di ragionamenti e di riflessioni argomentate.

Un avversario, pertanto, di qualunque schieramento politico sia espressione, va sempre ascoltato.

Tuttavia, devo constatare – con rammarico – l’inopportuna strumentalizzazione politica da parte di chi ha etichettato una legittima ma composta manifestazione di dissenso ideologico, come codice espressivo di una comunità camorristica.

Questo non lo possiamo accettare.

Questo non può essere tollerato da una collettività che esprime all’interno di sè, rinomati e stimati professionisti, uomini di imprese, e di cultura, onesti commercianti e tanta gente perbene.

Torre del Greco, nella storia, si è contraddistinta sempre ed ovunque per la civiltà della sua gente e dei suoi valori.

Una tale definizione è solo il senso di una degenerazione del contraddittorio politico che non può essere accolta.

Rivolgo, dunque, il mio personale invito ad abbassare un pò tutti i toni e a lavorare in modo concreto ed effettivo per il bene della Nazione e dei singoli territori”.