“Gli affanni politici, la mozione di sfiducia al sindaco e le forti tensioni in atto tra i vari attori del comparto rifiuti stanno da un lato distraendo e da un altro esasperando una criticità evidente penalizzando esclusivamente la città. Noi abbiamo come unico obiettivo il ripristino di livelli essenziali di decoro e di igiene. Questi messi gravemente sotto attacco.” – Vincenzo Salerno

“La situazione igienico sanitaria della città deve avere massima priorità, soprattutto in virtù della condizione di emergenza sanitaria da Covid-19 che stiamo vivendo da due anni a questa parte. Le condizioni in cui versa la città, sono sotto gli occhi di tutti e il problema si ripete in modo frequente. Abbiamo segnalato all’ASL NA 3 SUD, ufficio Igiene e Sanità, il disagio che stiamo vivendo: mancati interventi di rimozione dei rifiuti, bidoni stracolmi, rifiuti abbandonati sulla strada, spazzamento assente.

Chiediamo all’Ufficio Igiene e Sanità di intervenire nella tutela di tutta la collettività. Sono passati più di 3 anni, ma è evidente che non si riesca ad incidere nel settore e ciclicamente rincorriamo preoccupanti scenari di emergenza. ” – Santa Borriello