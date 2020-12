Gli ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco torneranno presto a nuova vita grazie al grosso impulso del Movimento 5 Stelle che ha spinto l’amministrazione comunale e la città metropolitana alla riqualificazione del complesso ex industriale e la trasformazione in Cittadella della Conoscenza che ospiti l’istituto lo storico nautico di Torre del Greco ed eventuali spazi didattici per l’Istituto Degni che con i suoi indirizzi artistici e professionali sta raggiungendo importanti primati.

Lo rende noto il deputato del M5S Luigi Gallo, che ha partecipato a un incontro con “esponenti dell’amministrazione di Città Metropolitana di Napoli e il sindaco di Torre del Greco con i quali è stata avviata una importante collaborazione per realizzare uno dei progetti per la città che il Movimento 5 Stelle sostiene da tempo, cioè quello di avere un nuovo edificio per l’istituto professionale nautico e al contempo una riqualificazione degli ex Molini Meridionali Marzoli con una vocazione coerente con la sua storia ”.

“Spero – sottolinea Gallo – cha al più presto le istituzioni preposte firmino un accordo di programma che renderà questa ipotesi finalmente reale”, conclude il parlamentare.