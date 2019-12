Torre del Greco – Nell’auguravi felici festività e buon anno nuovo, io e l’amica Luisa Liguoro abbiamo voluto comunicare agli amici conoscenti e simpatizzanti gli obiettivi a cui stiamo lavorando e che ci proponiamo di raggiungere nel corso del prossimo anno.

Abbiamo voluto partire dal mondo a noi più caro quello della pubblica istruzione e precisamente dai plessi scolastici dove quotidianamente migliaia dei nostri bambini e ragazzi trascorrono parte della propria giornata e noi ovviamente vogliamo che lo facciano in sicurezza e potendo usufruire di tutti i servizi di cui possono disporre. Infatti, in seguito agli incontri avuti con i dirigenti scolatici ed i sopralluoghi nei plessi cittadini, l’assessorato diretto dallo scorso mese di settembre dall’Architetto Elvira Novella Ventimiglia ha messo in campo una serie di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché un’articolata programmazione per i lavori di risistemazione dei manufatti scolastici di proprietà comunale da aversi nel corso del prossimo anno. Abbiamo inoltre provveduto a far approvare dal Consiglio Comunale un ordine del giorno teso a rendere finalmente più accessibili e più sicure, agli accompagnatori degli alunni, l’entrata e l’uscita con gli automezzi nel plesso scolastico dell’Isituto

Comprensivo “Don Milani”di Via Montedoro.

Strettamente connesso con il mondo della scuola è quello delle aree pubbliche, verdi e non, che pure tanto care sono ai nostri bimbi, ai nostri giovani ed anche a chi vive la città quotidianamente. Anche questo ha ricevuto le nostre doverose attenzioni e quindi si è già dato il via ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi giochi e dell’arredo urbano; il progetto prevede una serie di importanti interventi di manutenzione e riqualificazione, sia dei complessi di giostre che dell’arredo urbano dei Parchi. Nello specifico, mediante alcuni Accordi quadro con Ordinativi di esecuzione già assegnati all’impresa aggiudicataria e quindi già in corso di realizzazione, sono e saranno eseguiti lavori di restyling completo nell’AREA GIOCHI DI VIA CALASTRO, come ad esempio la sostituzione delle mattonelle antri trauma con dei tappetini antitrauma, la messa in sicurezza delle giostre esistenti, la sostituzione delle vecchie alberature secche con le palme, la sistemazione del grigliato salva prato, la realizzazione nuovo grigliato con prato per percorso fitness e la posa in opera di nuove altalene. Per PARCO LOFFREDO verranno invece realizzate panchine in legno e metallo, tavoli con sedute per area pic-nic, fontanine artistiche in ghisa, sostituzione attrezzatura ginnica esterna, nuova segnaletica, rifacimento pavimentazione area fitness con grigliato e prato, pulizia e potatura alberature esistenti. In VILLA SALVO D’ACQUISTO sarà finalmente sistemato l’impianto ricircolo acque laghetto, il blocco giochi, realizzato il tappetino antitrauma, sostituite corde e altalene, collocati nuovi cestini getta rifiuti, rifatta la pavimentazione antitrauma oltreché i cordoni sottostanti i giochi a molla e altalene, realizzata una giostra completa di fontanine, sostituite le vecchie alberature secche con nuovi alberi e siepi. All’AREA GIOCHI IN VIA SCAPPI saranno sistemate le giostre, pulita l’intera area e rifatta la pavimentazione divelta con grigliato, l’ impianto di illuminazione pubblica e il giardinetto nonché sostituite le alberature. In VILLA CIARAVOLO saranno sostituite le panchine( in attesa di più radicali interventi già individuati e da farsi appena ce ne saranno le condizioni). Presso la SCUOLA SCAUDA si procederà alla pulizia della pinetina e la potatura degli alberi, la Via SPIAGGIA DEL FRONTE, dopo essere stata asfaltata, verrà ora fornita di fioriera con seduta e albero centrale, mentre al CORSO GARIBALDI collocate nuove piante Tamarix. Stiamo inoltre colloquiando con la Città Metropolitana affinchè si possa finalmente destinare l’area posta di fronte alla Villa del Presidente Enrico De Nicola ad area verde attrezzata per i bambini di Torre del Greco.

Tanto altro è stato realizzato, tanto è in corso e previsto: lo stadio A Liguori, che sembra sempre essere pronto per essere riconsegnato nella sua interezza alla Città ed alla sua squadra ma che, complice una serie di incredibili coincidenze, errori e banali omissioni che vengono da lontano, non ha ancora concluso il suo travagliato iter burocratico e giudiziario, la ripavimentazione di tante strade e marciapiedi affinché circolare o visitare la nostra città non continui a rappresentare una scommessa per la propria ed altrui incolumità fisica nonché un vero e proprio salasso per le casse dell’Ente che sopporta un enorme esborso economico per i contenziosi dovuti ad insidie e trabocchetti stradali; l’eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di rendere veramente accessibile e percorribile a tutti la città; Il confronto quotidiano con gli enti terzi e con gli interminabili tempi amministrativi affinché si possa finalmente procedere alla risistemazione della passeggiata porto scala; la redazione del progetto utile a ripristinare gli accessi alle aree demaniali del litorale cittadino nonché quello volto alle opere di ripristino del complesso SS Trinità.

Molti sono i temi sui quali ormai quotidianamente ci confrontiamo e tra tutti, la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale al quale teniamo particolarmente perché strumento essenziale a disegnare la Città del prossimo futuro che veda finalmente l’allargamento del suo Porto commerciale e turistico, le tanto agognate aree di parcheggio, la delimitazione delle aree per gli insediamenti produttivi, l’armonizzazione del proprio disegno urbanistico con la legislazione nazionale e regionale così da sanare, laddove possibile, i tanti abusi commessi nel tempo quando tutto era consentito o sopportato. Non ci siamo sottratti al confronto sugli spinosi casi delle grandi opere pubbliche non ancora completate come la Bretella autostradale e l’ex mercato ortofrutticolo o non ancora fruibili come l’ascensore della villa comunale, ma certo è che, seppur saranno rilevate irregolarità o intollerabili sufficienze nel percorso accidentato fin qui compiuto, ci faremo certi che esse siano imputate ad i responsabili, ma non per questo ci fermeremo un attimo affinché esse siano completate e restituite alla Città.

Particolare attenzione abbiamo dato al tema dell’ambiente in relazione al quale ci siamo resi promotori di un ordine del giorno che impegnava l’Amministrazione tutta a porre in essere ogni azione tesa a prevenire i rischi di dissesto idrogeologico notevolmente aggravatisi dopo i devastanti incendi sul Vesuvio del luglio 2017, un altro ordine del giorno in cui abbiamo chiesto la costituzione di una consulta per l’ambiente e per la NU ed infine, da ultimo, un ordine del giorno che, in adesione a quanto chiestoci da una delegazione di studenti che hanno marciato per l’ambiente il 26.11 u.s. e sono stati ricevuti a Palazzo Baronale, ha impegnato il nostro Comune a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale. Sempre in tema ambiente sarà nostra cura monitorare che gli uffici eseguano le ordinanze di messa in sicurezza degli alberi pericolanti nel caso in cui non lo abbiano spontaneamente fatto i destinatari.

Abbiamo inoltre messo in campo una serie di azioni, tra cui un ultimo ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, per cercare di alleviare l’enorme carico di lavoro dell’Ufficio Avvocatura che, come anche altri settori dell’amministrazione, stà soffrendo un’emorragia di personale alla quale si può far fronte solo esaltando i meriti di chi più si impegna nei compiti sempre più gravosi ad essi affidati.

Stiamo quindi cercando di incidere affinché una rimodulazione dei carichi di lavoro renda più omogeneo il lavoro dei dirigenti degli uffici comunali e abbiamo in animo di dotare Torre del Greco del più grande centro storico della provincia di Napoli chiuso al traffico, pur consapevoli che gli assi viari di cui è dotata la città non rendono certamente questo percorso agevole.

Tante altri sono gli argomenti che quotidianamente affrontiamo ed è esercizio retorico e fine a se stesso descriverli brevemente, però possiamo garantirvi che noi ce la mettiamo tutta, nonostante le cocenti delusioni che purtroppo dobbiamo a volte registrare, e che il prossimo anno se possibile con ancora maggior vigore ed abnegazione ci impegneremo ad onorare l’impegno che la città ci ha consegnato.

Buon Anno 2020 dai consiglieri comunali Gaetano Frulio e Luisa Liguoro