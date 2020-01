Torre del Greco – Venerdì 24 Gennaio alle ore 9:30 presso l’ITC Angioletti in Via Giovanni XXIII di Torre del Greco aprirà le porte l’asilo nido comunale, finanziato con fondi PAC – infanzia II reparto e gestito dall’Impresa Sociale campana “Baby Garden” che vanta una notevole esperienza nella gestione di servizi e scuole per l’infanzia.

L’asilo ospiterà 30 bambini di 3 ai 36 mesi e sarà aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

“Riparte finalmente una struttura che è il fiore all’occhiello di questa amministrazione. – queste le parole di Luisa Refuto, assessore alle politiche sociali – Da quando ci siamo insediati abbiamo sempre dimostrato la nostra vicinanza alle esigenze degli anziani e dei bambini, nella piena consapevolezza che sono le fasce più deboli ma al tempo stesso le più esposte della società, alle quali va il nostro rispetto e la nostra premura”.