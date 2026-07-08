Programma “Dopo di noi”: c’è l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti personalizzati in favore di persone con disabilità grave e prive del necessario supporto familiare. È quello redatto dal responsabile del procedimento, Martina Improta, per conto del settore politiche sociali, su indicazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino.

Come si legge nel documento (disponibile sul sito www.comune.torredelgreco.na.it), l’avviso è rivolto “alle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del necessario supporto familiare o in vista del venir meno dello stesso, residenti a Torre del Greco”. Gli interventi, viene ancora specificato, “sono finalizzati a promuovere l’autonomia, la piena inclusione sociale, la deistituzionalizzazione, la permanenza in contesti abitativi di tipo familiare e la costruzione di percorsi di vita indipendente, nel superiore interesse della persona con disabilità”.







Con l’avviso si punta a selezionare progetti personalizzati volti a promuovere percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione; interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative; programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale; interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

I beneficiari sono cittadini residenti a Torre del Greco di età compresa tra 18 e 64 anni, in condizioni di disabilità grave e prive di sostegno familiare e l’accesso agli interventi previsti dal programma “Dopo di noi” non è cumulabile con assegni di cura e altre misure di sostegno al reddito erogate dall’ambito territoriale sociale N31 per i non autosufficienti. È possibile presentare domande di partecipazione entro le ore 12 del prossimo 14 luglio mediante pec (all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it) o a mano all’ufficio protocollo di palazzo La Salle tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 12.