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“Benvenuto Max!” Con questo scarno e laconico messaggio, De Laurentiis ha ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Allegri. Il nuovo mister percepirà 4,5 milioni netti all’anno, decisamente meno rispetto ad Antonio Conte, suo predecessore. ma con un annoin più di contratto. Il messaggio era atteso con una certa apprensione dai tifosi. “Vuoi vedere che è saltato l’accordo con il tecnico livornese?” paventavano in molti, Sarebbe stato un problema serio prendere in esame nuovi allenatori: i migliori si sono accasati da tempo!

Il twitt del Presidente ha messo fine alle voci, alle ipotesi più fantasiose. Per la verità, non è che proprio tutti i tifosi siano impazziti di gioia per l’ingaggio di Allegri: (ma lo stesso discorso valeva anche per Conte!), simbolo dello strapotere delle squadre del Nord, ma nessuno s’è neppure sognato di metterlo in discussione sul piano professionale: è il tecnico che ha vinto di più in Italia, ed è anche riuscito a conquistare due finali (perse però!) in Champions League.







Comunque, al di là di ogni simpatia o antipatia, Massimiliano è il nostro nuovo “condottiero”. e gli auguriamo tutto il bene possibile. I compiti che l’attendono non sono facili, a cominciare dallo sfoltimento dell’attuale rosa del Napoli, che va ringiovanita e rinforzata in alcuni ruoli fondamentali. E’ , questo, “il problema dei problemi”, di non facile soluzione – lo ripetiamo – , ma Allegri ha le giuste competenze (con l’ausilio di Manna) per affrontarlo, con successo. “Benvenuto Max!”

Ernesto Pucciarelli