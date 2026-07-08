Gragnano – Prende il via a Gragnano “Generazioni d’Estate”, il programma di appuntamenti promosso dalla Città di Gragnano che accompagnerà cittadini, famiglie, bambini, giovani e visitatori dal mese di luglio fino a settembre, con iniziative dedicate allo spettacolo, alla musica, alla cultura, alle tradizioni popolari, all’enogastronomia e alla socialità.

Un’estate pensata per tutti, costruita con l’obiettivo di animare diversi luoghi della città, coinvolgere le comunità dei quartieri e offrire occasioni di incontro capaci di parlare a generazioni diverse.

«Abbiamo voluto costruire un cartellone che non fosse soltanto un elenco di eventi, ma un percorso dentro la nostra città – dichiara il Sindaco Nello D’Auria –. Gragnano è fatta di centro, frazioni, piazze, tradizioni, famiglie, bambini, giovani e anziani. “Generazioni d’Estate” nasce proprio da questa idea: portare momenti di aggregazione nei luoghi della nostra comunità, valorizzando ciò che siamo e creando nuove occasioni per stare insieme».







Il programma si aprirà con i festeggiamenti civili e religiosi dedicati alla Madonna del Carmelo, in programma da giovedì 9 luglio al 23 luglio, per poi proseguire con serate di intrattenimento, spettacoli per famiglie, momenti dedicati ai bambini, appuntamenti culturali e iniziative enogastronomiche.

Tra gli eventi in calendario, spazio alla musica e alla comicità con le serate dedicate ai Baby Boomer, agli appuntamenti per i più piccoli con spettacoli, gonfiabili, giocoleria, clowneria ed esperienze digitali, fino alle iniziative pensate per valorizzare i sapori, le tradizioni e l’identità enogastronomica del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli eventi nelle frazioni e nei quartieri, con appuntamenti a Piazzale Aldo Moro, Piazzetta Nassiriya, Piazzetta Parco Imperiale, Mulino Lo Monaco, Località Aurano, Madonna delle Grazie, Piazza Guglielmo Marconi e Piazza Castello.

«Una città viva è una città che si incontra – aggiunge il Sindaco D’Auria –. Per questo abbiamo scelto di portare l’estate in più luoghi di Gragnano, senza concentrare tutto in un solo spazio. Vogliamo che ogni comunità si senta parte di questo percorso. Le feste, la musica, il teatro, il cabaret, la cultura e l’enogastronomia diventano strumenti per rafforzare il senso di appartenenza e per raccontare una Gragnano accogliente, dinamica e profondamente legata alle proprie radici».

Nel cartellone anche gli appuntamenti di “Gragnano da Bere”, patrocinati dalla Città Metropolitana di Napoli, dedicati alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, in programma a Località Aurano zona Massi e a Madonna delle Grazie.

Non mancheranno gli eventi musicali, con concerti, live band, cabaret, balli popolari e momenti di spettacolo pensati per pubblici diversi, fino all’appuntamento conclusivo di sabato 19 settembre a Piazzetta Parco Imperiale.

«Gragnano ha una grande forza: sa tenere insieme memoria e futuro – conclude il Sindaco Nello D’Auria –. Le nostre tradizioni religiose e popolari, la nostra cultura, il nostro patrimonio enogastronomico e la voglia di stare insieme sono elementi preziosi che dobbiamo continuare a custodire e promuovere. Questa estate sarà un’occasione per vivere la città, riconoscerci nella nostra comunità e condividere momenti belli, semplici e autentici».