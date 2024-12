Torre del Greco – La Pro Loco di Torre del Greco ha una nuova sede. Si tratta di una stanza posta al piano terra di palazzo Baronale. A sancirlo è il contratto di comodato d’uso firmato dal dirigente del servizio patrimonio del Comune, Gennaro Russo, e dal presidente dell’associazione Angelo Di Ruocco, alla presenza del sindaco Luigi Mennella. La Pro Loco ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall’ente a seguito della delibera approvata a fine giugno dalla giunta torrese. Per tre anni l’associazione avrà diritto a svolgere le proprie attività negli spazi concessi all’interno della casa comunale, occupandosi – così come prevede il contratto sottoscritto proprio a palazzo Baronale – degli aspetti legati alla gestione della sede, a partire dalla pulizia e dalla manutenzione ordinaria.

Al termine dell’incontro, soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti: “Con questa assegnazione – spiega il primo cittadino – proseguiamo nell’opera che sta caratterizzando l’amministrazione comunale, quella cioè di aprire gli spazi pubblici alla città, per consentire ai torresi di riappropriarsi dei luoghi che dovrebbero essere il fulcro dell’attività sociale e culturale di una città. In questo caso, poi, la sede della Pro Loco fungerà da naturale punto di riferimento anche per i turisti alla ricerca di informazioni legate al territorio. Come è avvenuto in gran parte dei comuni, anche Torre avrà ora uno sportello d’informazione nel palazzo dove si svolgono le principali attività di carattere istituzionale. Siamo convinti che la sede della Pro Loco, abbinata a quanto già viene realizzato negli spazi concessi a Forum dei Giovani, punto lettura Giovanni Guarino e sportello dei progetti per disabili, senza dimenticare la sala conferenze, darà ulteriore vitalità a palazzo Baronale”.







Parole condivise dal presidente della Pro Loco: “Da tempo eravamo alla ricerca di una sede adeguata alle nostre esigenze – sottolinea Angelo Di Ruocco – Quella di palazzo Baronale è una location prestigiosa e consona alle iniziative che portiamo avanti e siamo certi che darà nuova linfa all’operato volto alla valorizzare della città di Torre del Greco”.