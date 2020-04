Napoli – Taglialatela (Campo Sud): “De Magistris, il debito ingiusto e gli asini che volano”

“Delibera sparita dai canali di comunicazione del sindaco”

“Dopo la flotta per accogliere gli immigrati, dopo la cartamoneta arancione, dopo i cantieri invisibili De Magistris racconta di un altro asino che vola.

La delibera sul debito ingiusto improvvisamente sparisce dalla comunicazione del sindaco e della giunta.

Purtroppo un argomento serio sul quale occorrerebbe un approfondimento per individuare le responsabilità individuali e politiche viene utilizzato in modo demagogico e strumentale.

Il sindaco parla di asini che volano, ma i consiglieri comunali cosa fanno?”.

E’ quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud ed esponente della destra sociale napoletana.