San Giorgio a Cremano – Zinno: “Allagamento in città, rinvenuti tronchi di alberi e grandi bidoni nel lagno”

“Problemi per i lavori di disostruzione del lagno tombato di Cupa San Michele stanno terminando.

Posso confermarvi che abbiamo trovato la causa dell’allagamento che non è imputabile alla manutenzione degli enti preposti, ma al fatto che, a monte, sono stati buttati nel lagno non tombato numerosi alberi tagliati e bidoni di plastica, che hanno bloccato il canale.

Parliamo dell’azione criminale di qualche sconsiderato che ha smaltito il materiale che ha ostruito il defluire normale delle acque piovane generando l’inondazione in Cupa San Michele, Via Sant’Anna e Via Mazzini.

Chiederemo agli enti preposti di effettuare maggior controllo degli alvei nei tratti scoperti verificando anche il loro stato per poter garantire, anche davanti al gesto di sconsiderati, una tutela maggiore alla nostra città che è a valle di questi alvei.

Ringrazio i tecnici e gli agenti di polizia municipale che in poco tempo sono intervenuti per garantire nel minor tempo passibile il ritorno alla normalità è che tutt’ora ispezionano il territorio per le verifiche del caso”.