Con 87,67% Michele Carbone viene eletto sindaco di San Giorgio a Cremano. Ecco i Consiglieri Comunali eletti
Maggioranza 23 seggi
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Pd (30,26%) 9 seggi: Ciro Di Giacomo (1098 voti) Ciro Russo (1052 voti) Luigi Cozzolino (886) Raffaella Iuliano (867) Pietro De Martino (844 voti) Nunzia Masi ( 808 voti) Cira Cozzuto (779 voti) Gilda Facciola (750 voti) Mario Baggio (728voti)
Progetto San Giorgio ( 13,88%)4 seggi: Antonio Esposito (843 voti) Maria Tarallo (624 voti) Carmela Punzo (589 voti) Maurizio Nasto (383 voti)
Ora (9,33%)2 seggi : Marco De Vito (413 voti) Chiara Punzo (383) voti
A Testa Alta (7,83%) 2 seggi: Carlo Lembo (561 voti) Ginevra Palmentieri (533 voti)
Civici e Progressisti (7,04%) 2 seggi Maria Cristina Romano (432voti) Giuseppe Borrelli (332voti)
Casa Riformista (6,3%) 1 seggio: Antonio Emozione (807 voti)
Alleanza Verdi e Sinistra (5,81%) 1 seggio: Alessandro Cilento (323 voti)
Per( 4,04%) 1 seggio: Giovanni Caiazzo (179voti)
Quartiere mio (3,95%) 1 seggio: Giuseppe Farina(564voti)
Opposizione
Movimento 5 Stelle (4,7%) eletta Patrizia Nola candidato a Sindaco