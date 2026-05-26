Nel quartiere Sanità, un 12enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro.

Sarebbe accaduto nella sua abitazione e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre.

Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto.







Ferita anche la madre, alla mano.

L’uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un’infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all’ospedale Pellegrini in prognosi riservata.