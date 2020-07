Torre del Greco – “Sono un Ingegnere gestionale e da 6 anni lavoro per un’azienda operante nei settori Aeronautico e Ferroviario”, così si presenta Monica Ascione ai suoi possibili elettori alle prossime regionali di settembre.

Poi, l’ex assessore della giunta Palomba, ci svela con quale candidato presidente si schiera:

“Dopo una prima esperienza come Assessore al servizio della mia città ho deciso di candidarmi alle elezioni regionali 2020 in Campania a sostegno del Presidente De Luca, di cui apprezzo in primis determinazione e concretezza”.

Subito dopo, ci parla del programma elettorale:

“Obiettivo principale sarà il rilancio economico della Campamia puntando al Turismo, valorizzando sempre di più le risorse paesaggistiche e artistiche uniche al mondo del nostro territorio, anche attraverso un miglioramento dei servizi offerti in particolare il Trasporto Pubblico.

Maggiori investimenti pubblici per le industrie campane e i suoi indotti finalizzati all’innovazione, allo sviluppo e per renderle sempre più green.

Non per ultimo, richiamare l’attenzione della regione Campania sulle problematiche dei marittimi in quanto il nostro territorio ha una forte vocazione marinara”.

L’unica cosa che Monica Ascione non spiega è con quale lista si candida: rumors la vogliono vicina alla lista dell’ex premier Renzi, Italia viva. Vedremo.

Alfonso Ancona