Torre del Greco – Regionali 2020. Anche il consigliere comunale Langella tra i candidati torresi (e sono 7!).

Di seguito la sua comunicazione fatta tramite social:

“Ho scelto di non sottrarmi alle mie responsabilità e di non guardare dall’altra parte : con l’ umiltà delle mie mani che ogni giorno stringono aspettative , disagi , solleciti e problematiche ho appena firmato la mia candidatura nella lista ” Più Campania in Europa” con De Luca Presidente per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 Settembre”.

“Non farò proclami né promesse né programmi , continuerò a fare ciò che faccio da sempre :

Ascolto del Territorio

Raccolta delle Istanze

Progettazione delle Soluzioni.

Ho scelto di studiare , lavorare e restare nella nostra amata Campania : scelgo tutti i giorni di vivere da protagonista e non da passivo spettatore nella mia terra . Costruiamo insieme la nostra proposta in Regione Campania”.