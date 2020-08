Napoli – M5S, lavoratori forestali: Ferragosto senza soldi per tremila operai

I Consiglieri regionali Cammarano e Saiello denunciano: “Nessun lavoratore stabilizzato in cinque anni”.

“Nel 2020 e sul prossimo triennio la Regione Campania non ha appostato soldi per i lavoratori del settore forestale. In cinque anni non è stato stabilizzato nemmeno un lavoratore, come promesso da De Luca nel 2015. Promise di trasformare il settore in un’industria, stabilizzando gli operai a tempo determinato e individuando criteri certi per i pagamenti. A fine luglio 2020, ben oltre la metà dell’anno, la Regione non ha destinato alle Comunità Montane ancora nulla. Un dramma diventato una presa in giro”. Lo denunciano in una nota congiunta i Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Michele Cammarano e Gennaro Saiello.

“Dopo che qualcosa sembrava essersi finalmente mosso, si sono di nuovo fermati i pagamenti. Operatori con contratti a tempo indeterminato, la cui attività è fondamentale per preservare le foreste demaniali ed i vivai regionali, ma che da tre mesi non percepiscono il pagamento dello stipendio e protestano per rivendicare i propri diritti. Per alcuni si registrano ben 19 mensilità arretrate. La dignità delle famiglie degli operai che quotidianamente tutelano e curano il nostro patrimonio naturalistico non possono essere relegate a mera faccenda burocratica da una giunta sorda ai problemi reali”.