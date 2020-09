Roma – Risultati referendum sul taglio dei parlamentari:i risultati ufficiali dello spoglio indicano il Sì’ vicino al 70% rispetto al No, mentre l’affluenza è del 53,52%.

Elezioni regionali 2020: In Toscana Giani ha battuto la Ceccardi, così come in Puglia Emiliano è davanti a Fitto mentre in Campania De Luca ha ottenuto un autentico plebiscito.

Il centrodestra invece ride per il risultato di Toti in Liguria e di Zaia in Veneto, con entrambi i governatori uscenti che hanno vinto con maggioranze schiaccianti, mentre Acquaroli è riuscito a strappare le Marche al centrosinistra.