Portici – Cuomo contro i “soliti rancorosi”: “Ennesima figuraccia!”

Commentare e giudicare un provvedimento prima che si definisca completamente la sua attuazione puo’ servire a fomentare un po’ di odio social dai soliti rancorosi tristemente noti per essere evasori fiscali, morosi, propinatori di cibi scaduti, disaddatati sociali ed altre categorie similari, ma espone chi lo fa ad essere clamorosamente smentito collezionando l’ennesima brutta figura…!!

E’ vero nel nuovo dispositivo della sosta a pagamento sulle strisce blu è stata eliminata la possibilta’ tariffaria della sosta in frazione di ora(fino a 30 minuti) al costo di 0,50 euro.

Chi lo ha scritto non sapeva o ignorava che i primi 15 minuti di sosta SARANNO GRATUITI ,cioè non si pagherà nulla.

Se avesse aspettato che l’attuazione del provvedimento si completasse prima di avventurarsi nei giudizi polemici avrebbe risparmiato l’ennesima figuraccia.

E’ vero che nel solo mese di dicembre sulle strisce blu si paghera’ per sostare la domenica dalle 9 alle 20, il motivo è connesso alla possibilita’ di aumentare la rotazione negli stalli di sosta per favorire le attivita’ commerciali nel particolare periodo di shopping natalizio.

Ed allo stesso modo con cui si pubblicano notizie infondate ci si dimentica di leggere o pubblicare le risposte che puntualmente si ricevono omettendo di riportarle, così come è avvenuto con una PEC del 25 giugno in riscontro a delle richieste-proposte.

Anche nel caso dei Commercianti non residenti sono e saranno garantiti specifiche aree di parcheggio, alcune a pagamento con abbonamenti ed altre totalmente gratuite dove poter parcheggiare.

E’ singolare che ci si lamenta che sono diminuite le strisce blu a pagamento per aumentare quelle gialle gratis per i residenti e poi si critica che per 4 domeniche del solo mese di dicembre si paghi per garantire più possibilità di rotazione sugli stalli di sosta al fine di supportare lo shopping natalizio.

Siamo alle solite, si vuole contemporaneamente davanti al proprio negozio il posto auto per il cliente e per l’auto del commerciante, ovviamente entrambi gratis, della serie ….la botte piena e la moglie ubriaca…!!

D’altronde i Disinformatori Seriali anche sui numeri fanno strafalcioni, confondono i kmq con i chilometri lineari delle strade pensando che il sistema viario della Citta’ sia di soli 3 chilometri…., ed allo stesso modo si nega l’evidenza dei fatti diffondendo notizie false allo scopo di fomentare un po’ di commenti giusto per andare contro il Sindaco…!!

Ovviamente quando ci sarebbe da confrontarsi e magari assumersi qualche responsabilità partecipando al voto sui provvedimenti si scappa dalle proprie responsabilità istituzionali e politiche dedicandosi unicamente alla demolizione dell’avversario politico.

Per questo cari Cittadini spesso mi sforzo di ripetere che bisogna attingere le informazioni leggendo i provvedimenti, e soprattutto aspettando che completino la loro attuazione.

Mai fidarsi di notizie pubblicate in modo parziale e fazioso, meglio sempre cercare il provvedimento ed attingere dalle fonti ufficiali.

Sui numeri del dispositivo di sosta è pubblicato sul sito del Comune di Portici un elenco con le varie tipologie di stalli strada per strada, in questo grafico si possono verificare le percentuali per ogni tipologia di stallo sul numero complessivo dei posti auto stradali.

La notizia vera è che sulle strisce blu i primi 15 minuti di sosta saranno GRATIS, per questo motivo è stata eliminata la tariffa per frazione di ora che era di 0,50 euro.

Un’altra notizia vera è che sulle strisce gialle possono parcheggiare unicamente ed esclusivamente i Cittadini residenti che abbiano il permesso, ogni nucleo familiare, la cui abitazione è in regola con la Tari, potrà disporre di due permessi di sosta (2 auto), ed i posti GRATUITI sono raddoppiati rispetto al precedente appalto.

Questi sono i fatti documentati, ai disinformatori seriali lasciamo le loro inutili chiacchiere.