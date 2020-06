Portici – Mare balneabile. Cuomo: “singolare che subacquei volontari di altre città, accompagnati da squallidi ed ignoranti demagoghi da strapazzo”.

Ecco il comunicato stampa del sindaco di Portici, Enzo Cuomo:

“Un’altra conferma per la Città di Portici.

Il lavoro fatto in questi anni ci premia ancora.

Nelle immagini il risultato delle analisi dell’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, che certifica l’eccellente qualità delle nostre acque, anche per quest’anno!

Dal 2010 le acque marine della nostra costa sono balneabili, ed in concomitanza con i lavori di riqualificazione del lungomare saranno effettuati interventi di difesa e tutela della costa e di efficientamento del sistema idraulico-fognario sui recapiti di “troppopieno“ , per migliorare ulteriormente la qualità del nostro mare.

Sul sito ARPAC sono visualizzabili gli esiti dei prelievi su tutte le località costiere della Campania ed è davvero singolare che gruppi di subacquei volontari di altre Citta‘, accompagnati da squallidi ed ignoranti demagoghi da strapazzo, vengano a fare sopralluoghi a Portici nei fondali marini ignorando i fondali marini del loro quartiere purtroppo ancora oggetto di scarichi e liquami fognari che si immettono direttamente a Mare rappresentando fonti di inquinamento del nostro golfo nell’ assordante silenzio del MINISTRO DELL’AMBIENTE nella cui responsabilità ricadono le competenze sui fondali marini.

Vanificare questo percorso sospendendo i lavori per assecondare demagogiche e strumentali proposte sarebbe un atto scellerato dopo che faticosamente i lavori sono ripresi nonostante i disastri e la fallimentare gestione della precedente Giunta sostenuta dagli stessi personaggi che oggi si esercitano in proposte da ignoranti mentre prima sono stati i complici politici di scelte e gestioni scellerate con ditte pagate senza aver effettuato i lavori e lavori iniziati senza le prescritte autorizzazioni con il risultato di aver perduto i finanziamenti ed aver generato cause per danni contro il Comune ed un processo penale davanti al Tribunale.

Quando questi interventi ed i lavori saranno conclusi, avremo anche un lungomare da passeggiare e da vivere, che diventerà una infrastruttura di sviluppo e di servizi che potra’ proiettare la nostra Citta’ nei percorsi turistico-culturali insieme alla Reggia ed ai Parchi, al Museo di Pietrarsa e alla prima Ferrovia d’Europa, al Museo del Mare dell’Anthon Dohrn ed al Porto del Granatello.

Tuteliamo i nostri investimenti, insieme, con la pazienza e la collaborazione di tutti, possiamo farcela”.