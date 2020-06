Portici – Cuomo: “Ad oggi dei soldi promessi dal Governo ai Comuni per mancati incassi della TARI non è arrivato un euro”.

Ecco il testo completo del primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo:

“A Portici continuano gli interventi straordinari di disinfezione e pulizia straordinaria.

Questi inerventi, cosi’ come l‘igiene urbana,(Raccolta e smaltimento rifiuti,spazzamento strade) hanno un costo per il Comune ed i costi vengono coperti dalle entrate TARI.

Finora per l’anno 2020 non abbiamo ancora incassato nulla per la TARI, abbiamo sospeso la tassa fino ad oggi, e nei prossimi giorni vedremo come fare tra riduzioni per le attività sospese per COVID ed esigenze di sopportare le spese per garantire i servizi ai Cittadini.

Ad oggi dei soldi promessi dal Governo ai Comuni per compensare i mancati incassi della TARI non è arrivato un euro…. ma noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato e continueremo fino a quando ci riusciremo.

Un plauso e l’apprezzamento della nostra Comunita’ a tutti coloro che ci stanno garantendo servizi tra mille difficoltà”, conclude Cuomo.