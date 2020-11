Portici – Aiuti per fitti, disabili e soldi per lavori di riqualificazione. Ecco le parole del sindaco Cuomo:

“221.409 EURO DI BONUS FITTI COVID 19

360.689 EURO DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431

20.018 EURO 20.018 EURO DI DONAZIONI FATTE DAI CITTADINI E DA ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI COMUNALI DESTINATE AI BONUS DISABILI COVID 19

25.000 EURO PER INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI PER SCUOLE

1.442.367 EURO DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA UTILIZZARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE.

Sono queste le voci di bilancio piu’ significative che i Consiglieri di Minoranza dei 5 Stelle di Portici , dei Verdi di Portici, e di Leu-Sinistra Italiana hanno tentato di non fare approvare.

Secondo i Consiglieri Comunali che a Portici rappresentano i 5 Stelle, i Verdi e LEU-SINISTRA ITALIANA non era giusto erogare contributi FITTI per le famiglie in difficoltà economica che avevano fatto regolare domanda.

Secondo queste persone che rappresentano gli interessi di quei pochi Cittadini che li votarono nel 2017 non era giusto impiegare le donazioni fatte dai Cittadini per dare un contributo ai DISABILI integrando i fondi messi a disposizione dalla Regione.

Secondo i rappresentanti in Consiglio Comunlae dei 5 Stelle

di Portici,dei Verdi, e di LEU-SINISTRA ITALIANA non bisognava intervenire per la manutenzione delle scuole e soprattutto non bisognava RIQUALIFICARE IL LUNGOMARE.

D’altronde sono gli stessi che hanno votato contro al provvedimento per il TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DISABILI ed alcuni di questi personaggiucoli sono i protagonisti politici della perdita dei fondi per la riqualificazione del lungomare durante la gestione della GIUNTA MARRONE a seguito del pagamento di 400.000 di lavori durante mai effettuati che hanno provocato un procedimento giudiziario e la perdita dei finanziamenti europei poi ripresi grazie all’attuale amministrazione.

I Consiglieri Comunali di Opposizione (MOVIMENTO 5 STELLE, VERDI, LEU-SINISTRA ITALIANA,DeMa) le hanno tentate tutte per non fare approvare questi importanti provvedimenti, si sono prima appellati ad un refuso di stampa sulla convocazione del Consiglio Comunale laddove avrebbero potuto sorvolare partecipando alla seduta per garantire gli interessi di quei Cittadini destinatari dei contributi e della Citta’ per i lavori di riqualificazione del lungomare,costringendo cosi’ alla riconvocazione del Consiglio alla serata successiva.

Poi si sono esercitati in patetici e vergognosi interventi per ostacolare e ritardare l’approvazione dei provvedimenti con atteggiamenti provocatori ed ostruzionistici mentendo spudoratamente piu’ volte dichiarando che erano in Aula per discutere nel merito ed approvare i provvedimenti nell’interesse dei Cittadini.

Il premio Nobel…..delle due serate è stato attributo ad un Consigliere dei 5 Stelle di Portici che non sapendo argomentare un Intervento per far perdere altro tempo al Consiglio Comunale pur consapevole che in Aula erano presenti tutti i Consiglieri Comunali ha chiesto di verificare le presenze facendo rifare l’appello dei Consiglieri Comunali per guadagnare alla propria stupida causa altri 3/4 minuti di perdita di tempo.

Esprimo grande rispetto e vicinanza a quei Cittadini che in buona fede o per appartenenza ideologica hanno ritenuto di scegliere quali rappresentanti i Consiglieri Comunali che attualmente rappresentano le minoranze (MOVIMENTO 5 STELLE,VERDI, LEU-SINISTRA ITALIANA,DEMA), ritenendo che certamente non avrebbero mai immaginato di farsi rappresentare da persone che si schierano sempre e solo contro gli interessi dei Cittadini e della Citta’ scappando quasi sempre dall’Aula Consiliare quando c’è da votare provvedimenti ed assumersi responsabilità per tutelare gli interessi dei Cittadini.

Sicuramente i toni di un mio intervento in aula sono stati eccessivi ma certamente adeguati per esprimere ai Consigliere di Opposizione tutta la mia disistima per i loro comportamenti assolutamente contrari all’interesse dei Cittadini e della Citta’.

Alla fine ha vinto la Citta’ ed i Cittadini e questi subdoli e vergognosi comportamenti dei rappresentanti dei 5 Stelle di Portici, dei Verdi di Portici, di LEU-SINISTRA ITALIANA sono stati respinti grazie alla dedizione ed all’impegno dei Consiglieri della Maggioranza ed uno della Opposizione che con il loro voto hanno assicurato gli interessi dei Cittadini e lo sviluppo della Citta’.