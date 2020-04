Napoli – M5S, Sanità: “La Regione investe in Ospedali da campo, mentre le strutture sanitarie Salernitane sono inefficienti”

I portavoce del Movimento 5 stelle Salernitani: “negli ospedali non basta creare reparti dedicati, bisogna separare nettamente i percorsi

“Nello spirito della massima collaborazione e del senso di responsabilità che deve prevalere in tutti noi in questo momento, abbiamo ritenuto opportuno scrivere al presidente Vincenzo De Luca e al Direttore dell’Asl di Salerno Mario Iervolino in merito alla criticità in cui versano le strutture Ospedaliere. In primis, vi sono dei disagi al presidio ospedaliero di Sarno dove non è stato attrezzato il prefabbricato per la gestione dei casi a rischio contagio da Covid 19 e anche la tendostruttura presenta dei problemi – dichiarano le Parlamentari Virginia Villani e Luisa Angrisani, il Consigliere regionale Michele Cammarano – Dai presidi di Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Mercato San Severino e Scafati inoltre, vi sono numerose segnalazioni di carenza di Dpi sufficienti per il personale sanitario e quello del settore pulizia a manutenzione”.

“Ora più che mai bisogna assolutamente assicurarci che tutto venga fatto in massima sicurezza e secondo i protocolli: non tolleriamo passi falsi e non permetteremo il contagio di personale sanitario o dei pazienti. Non possiamo mettere a rischio la vita dei cittadini”: concludono i rappresentanti M5S “In una regione di 6 milioni di abitanti, i posti in terapia intensiva sono passati da 470 a 335, la metà di quanto previsto per legge. Possiamo e dobbiamo approfittare di questo momento e, con i tanti soldi che il governo ha messo a disposizione, risolvere molte storture e criticità del nostro sistema sanitario Salernitano”.

La nota è stata firmata anche dai consiglieri comunali Annalucia Grimaldi, Santino Desiderio e Giuseppe Sarconio.