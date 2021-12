Il Movimento 5 Stelle continua a denunciare lo stato di abbandono di numerose zone della città, dove sembrano essere assenti anche i più ordinari lavori di manutenzione stradale. “Non si fermano le segnalazioni dei cittadini anche in questo caldo mese di agosto – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo M5S -. Abbiamo potuto constatare che oltretutto, un ex consigliere comunale, anche in questo mese non ha fermato la sua attività di denuncia quotidiana, mostrando tutto lo stato di degrado e di abbandono in cui si presenta la nostra città e per questo gli siamo grati, perché riesce a mettere in risalto come la città si presenta in uno stato pietoso. Nel frattempo, non abbiamo più notizie dall’assessore ai Lavori Pubblici, al Patrimonio e al Bilancio da settimane ormai e purtroppo i cittadini continuano a cadere a causa delle strade dissestate”.

Denuncia il Movimenti 5 Stelle episodi gravi avvenuti in città, proprio a causa di buche nel manto stradale e marciapiedi fatiscenti. “Un cittadino è caduto a Piazza San Ciro pochi giorni fa. Ci sono

barriere architettoniche in molti punti della città che rendono difficile la vita dei disabili o delle famiglie con i carrozzini. Portici si presenta una gruviera in tantissime strade, per non parlare dell’asse mercatale. Le denunce sono tante e quotidiane ma non bastano”.

Pesano, inoltre, le condizioni in cui continuano a versare le palazzine di via Martiri di via Fani, una zona in cui nelle scorse settimane ha fatto rumore la notizia di strisce pedonali, realizzate di recente, che terminavano in una aiuola. “Le palazzine M-N si trovano in uno stato pietoso, segnaletica assente o pericolante, con sampietrini divelti – prosegue il consigliere comunale – ricordate che le strisce pedonali a Via Martiri di Via Fani terminavano in un’aiuola? Ricordate che ci dissero che i lavori non erano terminati e che eravamo i soliti “rosiconi”? Or bene, abbiamo aspettato settimane con la speranza che subito dopo la rotonda creata all’incrocio, grazie alle nostre tante denunce, installassero altre strisce pedonali rialzate proprio nei pressi della villetta, ed invece nulla”.

Ufficio stampa Movimento 5 Stelle