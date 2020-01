Torre del Greco – Vergogna senza fine a Torre del Greco. La nostra città, un tempo celebre nel mondo

per il corallo, I fiori, le sue bellezze artistiche e culturali, oggi finisce su tutte le

principali testate giornalistiche, anche nazionali, in termini tutt’altro che lusinghieri.

Sembrano immagini provenienti da un fronte di guerra, si tratta invece di una delle

principali vie della nostra città.

II Sindaco Palomba intervistato non ha nemmeno riconosciuto la zona in questione,

parlando di tematiche slegate dall’accaduto come la disoccupazione cittadina!

Ancora una volta a vincere sono l’inciviltà e il degrado ma non sono esenti da colpe I

nostri amministratori che si dimostrano incapaci di vigilare e di tutelare il buon nome

di Torre del Greco e dei suoi cittadini.

Ci auguriamo di poter tornare presto al voto per dare a Torre del Greco

l’amministrazione che merita; saremo pronti a mettere al servizio della città volti

puliti che daranno il massimo per evitare che una simile barbarie possa ripetersi in

futuro. Così, in una nota stampa, il Coordinamento comunale Lega per Salvini premier e

Coordinamento comunale Lega Giovani.