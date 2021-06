Torre del Greco – Lega – Torre del Greco: prosegue l’attività di tesseramento

Sabato 29 Maggio il coordinamento cittadino della Lega a Torre del Greco ha organizzato un gazebo di militanza e ascolto, incontrando nuovi cittadini volenterosi di tesserarsi e raccogliendo le firme per una petizione finalizzata alla tutela del Made in Italy, con molte decine di firme raccolte.

In settimana, anche ieri, sono proseguiti gli incontri con simpatizzanti finalizzati a sottoscrivere la tessera di socio sostenitore del partito.

Con orgoglio rivendichiamo la presenza sul territorio come tratto distintivo da altri partiti che si riattivano solo nei 2 mesi precedenti alle elezioni comunali.

Coordinamento cittadino Lega Torre del Greco.