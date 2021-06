Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una cornetteria in attività.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso numerose di persone intente a consumare bevande e cibo sia all’esterno che all’interno del locale, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento le quali, alla loro vista, si sono allontanate.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare dell’attività, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aperto oltre l’orario consentito ed è stata altresì disposta la chiusura del locale per 5 giorni.