Torre del Greco – “Sono giorni che la Lega riceve attacchi strumentali per decisioni personali dei consiglieri Mele e Buono, prese in totale autonomia e senza alcun tipo di confronto sia con la segreteria locale, che con i vertici del partito”.

Lo dichiara la coordinatrice leghista di Torre del Greco, Maria Gabriella Palomba, intervenendo sulla querelle per gli ingressi in giunta comunale e sui nuovi equilibri della maggioranza a sostegno del sindaco Palomba, che ha comportato la contestazione di sette consiglieri.

“Con il sostegno al primo cittadino – aggiunge la coordinatrice – di fatto i consiglieri Mele e Buono si sono collocati fuori dal nostro partito”. “Pertanto ribadiamo per l’ennesima volta che la Lega non condivide le decisioni prese, e invita la maggioranza a fare chiarezza nel suo interno, piuttosto che chiamare in causa il nostro partito”, conclude Maria Gabriella Palomba.