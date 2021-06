Gaetano Manfredi è uno dei candidati sindaco alla città di Napoli per le prossime elezioni.

Appena ufficializzata la sua candidatura Pd-M5s, Manfredi fa la sua prima uscita pubblica a Napoli e si mette a parlare di calcio e colleziona la sua prima grande gaffe. Durante una intervista su Radio Rai 1 al programma Un Giorno da Pecora, ha rivelato di essere un grande tifoso della Juventus. Una affermazione mal digerita dal Partito Democratico.

Anche perché si sa che, sportivamente parlando, c’è una rivalità storica tra le due formazioni.

Ecco quanto dichiarato: “Tifoso del Napoli? E’ uno dei miei difetti. Non lo sono. Seguo il calcio, ma non sono tifoso del Napoli. Tifo per la Juventus, quindi essere juventini a Napoli è una cosa molto particolare…”.

Capita la gaffissima, Manfredi prova a metterci una toppa ma che risulta essere per fino peggiore del buco: “Abito a Nola e la squadra della mia città ha la maglia bianconera: da questa similitudine mi sono avvicinato alla Juventus…”.