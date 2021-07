Torre del Greco – Gianni Pinto è stato nominato responsabile locale enti territoriali di Fratelli d’Italia, sezione di Torre del Greco.

La nomina è avvenuta l’altra sera a seguito di un incontro tenutosi a Torre del Greco, tra Salvatore Quirino, coordinatore del Miglio d’Oro, Luca Alini, commissario cittadino, Luigi Scarfogliero, vice commissario cittadino, e lo stesso Gianni Pinto. Durante l’incontro al quale ha partecipato una ristretta delegazione di amici e simpatizzanti, sono state già individuate le principali linee guida da intraprendere nell’interesse del territorio.

«Questa nomina – afferma Salvatore Quirino, coordinatore del Miglio d’Oro – mira alla crescita del partito di Giorgia Meloni, sul territorio torrese».

A tal proposito il neo responsabile locale enti territoriali Pinto ha dichiarato di aver accettato con grande piacere questo nuovo incarico. «Metto sin da subito a disposizione la mia esperienza e conoscenza del territorio, – ha detto Pinto – e continuo il mio impegno politico alla luce del nuovo incarico per proseguire nel solco di una vita di appartenenza politica al Centrodestra».

In conclusione, Pinto ha dichiarato: «Ho già individuato il mio primo impegno: rendere possibile firmare presso il Comune di Torre del Greco per i sei referendum sulla Giustizia. Cosa che, ancora oggi, colpevole l’Ente Comunale, non si può fare. Una anomalia tutta nostra, che cercherò di far sanare il prima possibile».