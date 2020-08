Ercolano – Buonajuto: “Centro estivo gratuito. Ultimi giorni per iscriversi”.

“I centri estivi sono un luogo sicuro nel quale i nostri figli, a partire dalla fine di agosto, possono trascorrere ore di divertimento in cui giocando potranno socializzare e vivere esperienze molto formative.

I centri estivi ercolanesi, nelle nostre intenzioni, potrebbero diventare anche uno strumento di sostegno alle famiglie per integrare l’offerta scolastica in caso di possibili tagli per le conseguenti misure che saranno poste in essere nell’ambito della generale politica di contenimento della diffusione del COVID 19 imposte dal Governo.

Mancano, dunque, pochi giorni alla scadenza del bando per i centri estivi organizzati ad #Ercolano. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita realizzata dal Comune con i fondi messi a disposizione del Ministero della Famiglia.

Nel link pubblicato troverete tutte le informazioni utili per poter completare l’iscrizione. E’ una bella occasione per le famiglie e per i bambini. Non perdiamola”. Conclude Buonajuto.

https://www.comune.ercolano.na.it/index.php/vivere-la-citta/dati-generali/info-ed-eventi/3003-avviso-pubblico-per-la-partecipazione-al-centro-estivo