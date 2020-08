Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.214 per 44 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.235 tamponi (356.781 dall’inizio della pandemia).

Si tratta di un balzo notevole dei nuovi contagi rispetto ai giorni scorsi, quando già i positivi erano aumentati notevolmente. Incidono il focolaio di Sant’Antonio Abate, dove sono stati sottoposti a tampone negli ultimi due giorni oltre 400 cittadini con altri 4 contagiati trovati, ma anche i tamponi eseguiti sui cittadini rientrati dall’estero, in ottemperanza alla nuova ordinanza che mette in quarantena i residenti di ritorno da un viaggio di lavoro o di vacanza da oltre confine.

Sono 10 i tamponi positivi eseguiti cittadini tornati dall’estero, già inseriti nei 17 delle ultime 48 ore. Per fronteggiare i nuovi casi di contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero, il Presidente della Regione Campania ha firmato una nuova Ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania.

Nelle 24 ore sono 2.341 le persone segnalate come rientrate dall’estero. Sono in corso 131 tamponi.

Nelle ultime 24 ore non ci sono state nuove vittime, dopo le 2 registrate nei giorni scorsi. Il totale resta fermo a 440. In crescita il numero dei guariti, ora 4.287, per 4 pazienti dichiarati ristabiliti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 47 (+8) in terapia intensiva 1 (-1), mentre 439 (+32) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 487 (+40) contro i 5.214 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.913 (+27), a Salerno 809, a Caserta 647, ad Avellino 585, a Benevento 217 (+3). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati. Il riepilogo non tiene conto dei 4 nuovi casi trovati a Sant’Antonio Abate.

Nella zona rossa istituita a Sant’Antonio Abate, in relazione ai casi positivi registrati tra i partecipanti a numerosi eventi presso la struttura ricettiva “Sonrisa”, sono stati sottoposti a tampone negli ultimi due giorni oltre 400 cittadini. Di questi, al momento, sono risultati positivi altri 4 abitanti nella strada posta in quarantena, che si aggiungono ai casi registrati nei giorni scorsi. Da questa mattina sono state attivate nel Comune di Sant’Antonio Abate 15 postazioni per sottoporre a tappeto, ai test rapidi, l’intera popolazione che conta circa 20mila abitanti. Tra oggi e domani l’intero screening di massa sarà completato.